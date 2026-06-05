Макрон запросив союзників України до Парижа: коли пройде засідання

Водночас, незабаром у Макрона має відбутись зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив усіх учасників Коаліції охочих до Парижа на день святкування Дня взяття Бастилії, щоб провести засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав перед початком саміту "ЄС-Західні Балкани"в Тіваті (Чорногорія). "Я запросив усіх учасників Коаліції охочих приїхати до Парижа 14 липня, щоб провести структуровану зустріч", - поділився планами французький президент.

Крім цього, як повідомив Макрон, через кілька днів відбудеться зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським, щоб організувати підтримку в межах Коаліції охочих та структурувати її.

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Як повідомляє Bloomberg, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують на вихідних зустрітись з президентом України, аби обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.

За даними обізнаних джерел, ця зустріч має відбутися у Великій Британії і запланована на вечір неділі, 7 червня.

При цьому, за словами джерел, плани Зеленського ще можуть змінитися і зустріч можуть перенети на іншу дату.

Допомога Коаліції охочих: новини

Як повідомляв УНІАН, в межах Коаліції охочих обговорюються майбутні гарантії безпеки для України у разі закінчення війни.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, гарантії безпеки набудуть чинності в разі укладення мирної угоди між Україною і Росією. Наразі напрацьовуються відповідні документи, аби гарантувати, що Росія ніколи знову не нападе на Україну.

4 червня Зеленський написав Путіну лита з пропозицією провести зустріч для закінчення війни. На думку Зеленського, така зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині, країнах Арабського світу.

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