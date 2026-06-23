Історична напруга з Польщею загрожує зірвати плани відбудови України, – Bloomberg

Суперечку між президентами один із високопосадовців називає потенційною "стратегічною помилкою".

Польсько-українські відносини опинилися під серйозним ударом напередодні великої бізнес-конференції у Гданську, пише Bloomberg.

Йдеться про те, що історичні образи загрожують зірвати дводенну зустріч з відновлення України в Польщі. Конференція, яка розпочнеться в четвер у північному польському порту, спочатку мала на меті допомогти польським компаніям отримати контракти на відбудову, вартість якої Світовий банк оцінює у колосальні 524 мільярди доларів.

Та ситуація загострилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни.

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За наявними даними, причиною такого радикального рішення польського лідера стало те, що Україна назвала один із військових підрозділів на честь своїх націоналістичних бійців. Навроцький наголосив, що ці діячі під час Другої світової війни вбили приблизно 100 000 польських чоловіків, жінок і дітей. Водночас Президент України заявив, що діє за проханням солдатів як головнокомандувач країни.

У відповідь Зеленський, кілька високопосадовців і троє колишніх президентів також заявили, що повернуть нагороди, які раніше отримували від Польщі.

На тлі кризи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спробував заспокоїти сторони. На його думку, суперечка між президентами є потенційною "стратегічною помилкою", яка може обернутися проти бізнесу, репутації та геополітики.

Польські компанії вже активно готувалися до великого входу на український ринок. Як йдеться у матеріалі, будівельні гіганти Budimex, Polimex-Mostostal і державна AMW Sinevia домовилися разом боротися за інфраструктурні контракти. Страховик PZU купив українське підрозділ MetLife. Ритейлер LPP повернувся в Україну ще у 2022 році. Orlen розглядає інвестиції в Укрнафту.

Голова організаційного комітету зустрічі Павел Коваль ще до загострення говорив, що конференція може формалізувати "кілька десятків" контрактів і листів намірів – від енергетики до оборони. Тепер ці плани під питанням.

Наразі, як зазначає джерело, залишається невідомим, чи приєднається Володимир Зеленський до зустрічі у Гданську. Хоча ще в неділю український лідер зазначав, що "поляки та українці не можуть бути нічим іншим, ніж партнерами чи друзями" як сусіди, польські експерти налаштовані скептично.

Орден Білого Орла - що відомо

Раніше Зеленський повернув нагороду через "Нову пошту", що викликало нову хвилю невдоволення у канцелярії президента Навроцького. Там назвали це черговою образою і зауважили, що Зеленський "додав образу до образи" після того, як Україна назвала військовий підрозділ на честь бійців УПА. У відповідь на запитання, чому орден не відкликали у Муссоліні чи Шредера, в канцелярії пояснили: перші двоє давно померли, а Шредер "ніколи не ображав польську націю так відкрито".

Як стало відомо, повернутий орден буде передано на зберігання до Управління нагород та номінацій. При цьому Польща підкреслила, що ця конкретна нагорода більше нікому не буде вручена.

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