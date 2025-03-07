Раніше Україна отримувала багато безкоштовних знімків, саме цього тепер не буде.

Інформація про позбавлення України доступу до супутникових знімків компанії Maxar є некоректною. Про повну заборону не йдеться, пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Офіційний дистриб’ютор Maxar в Україні, компанія ТВІС у коментарі виданню повідомила, що авторизовані українські користувачі послуг Maxar, як і раніше, можуть за гроші отримувати потрібні їм супутникові знімки будь-якої точки світу, в тому числі України та РФ.

Разом з тим у ТВІС наголосили, що вони не мають інформації про те, як Maxar взаємодіє із силовими структурами України і чи надає Києву супутникові знімки коштом уряду США.

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Українська OSINT-спільнота КіберБорошно, яка першою повідомила про проблеми із Maxar, теж пізніше уточнила, що було закрито саме безкоштовний доступ до знімків.

"Безкоштовним доступом користувалися на усіх рівнях, і це допомагало, як відслідковувати накопичення ворога на тактичному рівні, так й активність на обʼєктах оперативного та стратегічного рівня. Сподіваємось Міністерство оборони працює з європейськими партнерами над цим питанням", – повідомило "КіберБорошно".

Зупинка американської допомоги Україні: останні новини

Як писав УНІАН, США частково призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Зокрема українцям більше не передають інформацію для нанесення ударів по росіянах, але Україна досі отримує інформацію, потрібну для захисту від російських ударів.

Також ми розповідали, що США зупинили поставки раніше погодженої військової допомоги Україні. У Білому домі кажуть, що це потрібно для її перегляду, і питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

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