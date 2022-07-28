Прем'єр наголосив, що виступає проти міграції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свою заяву про змішування рас, через яку його звинуватили в расизмі.

Як повідомляє видання Telex, під час спільної з канцлером Австрії Карлом Нехаммером прес-концференції у Відні Орбан заявив, що він "буває, виражається двозначно".

"Це цивілізована позиція, ми пишаємося тим, чого Угорщина домоглася в боротьбі з расизмом. Річ не в расизмі, Річ в культурних відмінностях", - сказав він.

Також він наголосив, що виступає проти міграції.

"Я визначаю себе як антиміграційний і антиімміграційний політик. Це не расова проблема, це культурна проблема. Ми хочемо зберегти нашу цивілізацію такою, яка вона є зараз. І в цьому сенсі ми відрізняємося від Австрії. Ми завжди захищатимемо наші кордони", - заявив він.

Як писав УНІАН, скандальна заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прозвучала під час його щорічної промови в Беїлі-Тушнаді, Румунія.

Раніше там же він висловлював свої основні політичні ідеї. Зокрема, в 2014 році він вперше саме тут заявив про те, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

У своїй промові Орбан заявив, що угорці - "не змішана раса, а суміш народів, що живуть в нашому власному європейському домі".

"Ми готові змішатися один з одним, але ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав він і додав, що країни, де змішуються європейці і неєвропейці, "більше не є націями".

Цю заяву засудили президент угорської релігійної організації Mazsihisz Андраш Хейслер, головний рабин країни Роберт Фреліх, низка європейських політиків.

Одна з найстаріших радників Віктора Орбана, Жужа Хегедюш, подала у відставку через промову прем'єр-міністра. Вона заявила, що ця промова сподобалася б "найкровожерливішим расоненависникам".

Вас також можуть зацікавити новини: