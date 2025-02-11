Президент США наголосив на важливості в укладенні домовленостей між Україною та Росією.

Україна коли-небудь може стати російською, зазначив президент США Дональд Трамп. Він сказав це, наголошуючи на важливості якнайшвидших перемовин із РФ про закінчення повномасштабної війни, яка триває вже практично три роки, пише The Guardian.

"Вони можуть укласти угоду, можуть не укласти. Україна може стати російською, а може і не стати", - заявив Трамп.

Крім того, президент США натякає на те, що Штати мають отримати природні ресурси України в обмін на надану допомогу.

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"Ми вклали всі ці гроші, і я кажу: я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент, щось на кшталт $500 млрд у корисних копалинах. І вони, по суті, погодилися з цим, тож ми хоча б не виглядаємо дурнями", - заявив він.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський наполягає на жорстких гарантіях безпеки з боку США. Адже в Києві побоюються, що будь-яка угода без військових гарантій (наприклад, членства в НАТО або розгортання миротворчих сил) лише дасть Кремлю час для перегрупування і нового вторгнення.

Інші заяви президента США

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп підтвердив розмову з Путіним і заявив про прогрес у питанні України. При цьому американський президент не став розголошувати деталі.

Крім того, Трамп укотре заявив, що якби він був президентом, то Путін не почав би війну проти України. "Ми хочемо безпеки. Але Європа вкладає набагато менше грошей, ніж ми. У нас, імовірно, $300 млрд з гаком, а у них, імовірно, реальна цифра - $100 млрд наданої Києву допомоги", - зазначив він.

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