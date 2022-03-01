ЄС демонструє солідарність із народом України, зазначив голова Євроради.

Європейський Союз продовжить допомагати Україні фінансами, а також біженцям, які тікають від війни.

Про це зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель під час виступу у Європарламенті.

"Звісно, підтримка України - це мобілізація фінансових ресурсів. Ми допомагатимемо біженцям та людям, які тікають від війни, і ми демонструватимемо нашу солідарність з народом України й тими, хто мобілізується", - сказав Мішель.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.