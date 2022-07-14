Найбільші обсяги електроенергії експортуються до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Україна за півроку у 1,6 разів збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Україна за підсумками 6 місяців 2022 року поставила електроенергії в європейські країни на суму 169,9 млн дол., при тому, що за аналогічний період минулого року дохід від цього становив 108 млн дол.

Так, 28,8% (48,9 млн дол.) виручки від експорту припадає на постачання електроенергії до Словаччини. Близько 27,4% (46,6 млн дол.) від загального обсягу експорту електроенергії припадає на Польщу і 23,7% (40,4 млн дол.) - на Угорщину.

В інші країни експорт становив 34 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня почався експорт електроенергії у Словаччину.

Через значний профіцит Україна має достатньо електроенергії, щоб експортувати її до Європи та нарощувати обсяги цього процесу.

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