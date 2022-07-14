Торік Трансадріатичним газопроводом доставлено понад 8 млрд кубометрів газу

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС замінити російський газ азербайджанський. Збільшення постачання "блакитного палива" вимагає від Азербайджану збільшення видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, в тому числі шляхом експорту в Європейський Союз, по Південному газовому коридору, в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринковим попитом", - йдеться в повідомленні.

Торік Трансадріатичним газопроводом доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу до Європи. Збільшення постачання газу в європейські країни вимагатиме від Азербайджану розширення видобутку газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація 11 липня зупинила газопровід "Північний потік". Рішення прийнято для проведення планового обслуговування. Попередньо повідомлялося, що технічні роботи триватимуть 10 днів - до 21 липня.

У свою чергу в Європі побоюються, що техобслуговування газопроводу лише привід для Кремля, щоб перекрити постачання газу в європейські країни, там самим посиливши газовий шантаж.

Вас також можуть зацікавити новини: