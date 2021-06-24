У його затриманні брали участь вісім поліцейських.

У Варшаві затримали 36-річного українця, який грубо порушив правила дорожнього руху. Він виїхав на тротуар та ледь не збив чоловіка з дитиною.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Fakt.pl.

Зазначається, що чоловік чинив опір, в його затриманні брали участь вісім поліцейських.

Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, став хітом в Інтернеті. Його розмістили в одній з місцевих груп у соціальних мережах.

Читайте такожУ Франції виходець з Тунісу смертельно поранив копа у відділені поліції (фото)На кадрах видно, як чоловік застосовує проти правоохоронців вогнегасник, коли вони підходять до його транспортного засобу.

Через деякий час здалося, що операція із затримання завершена, і на чоловіка ось-ось надягнуть наручники, але незабаром після виходу з автомобіля він почав тікати.

Правоохоронці були змушені викликати підкріплення, щоб зловити порушника.

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Автор: Катерина Шварц