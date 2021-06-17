Виробники харчових продуктів прогнозують, що в найближчі кілька місяців ціни зростуть ще на 10-15%.

У Києві ціни на продукти на 60-100% вищі, ніж у столиці Польщі Варшаві.

Водночас українці заробляють у середньому втричі менше за поляків, ідеться в матеріалі "Обозреватель".

У середньому різниця в ціні становить від 60-100% не на користь України. Наприклад:

огірки у Варшаві коштують 14,9 грн, а в Києві - 23 грн за кг;

буряк у Польщі - 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг;

помідори в Польщі - 26,1 грн, в Україні - 40 грн за кг;

яблука сорту "Чемпіон": 7,5 грн у Варшаві, а в Києві - 15 грн за кг.

При цьому, середня зарплата в Польщі у 2021 році становить близько 5,5 тис. злотих на місяць ($1,445 тис.), а в Україні в середньому платять 13,5 тис. грн на місяць ($500).

До того ж харчові продукти в Україні стрімко дорожчають. За даними Держстату, у порівнянні з травнем минулого року ціни на соняшникову олію зросли на рекордні 75,2%, цукор подорожчав на 67,2%, яйця на 34,4%, а хліб - на 16,6%.

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За даними Українського клубу аграрного бізнесу, у червні на 16% подорожчала курятина. Білокачанна капуста подорожчала в 2 рази, буряк - в 1,6 раза, а морква на 78%.

Зазначається, що такого миттєвого зростання цін торік не спостерігалося.

При цьому, виробники харчових продуктів прогнозують, що в найближчі кілька місяців ціни зростуть ще на 10-15%.

Однією з причин подорожчання продуктів в Україні експерти називають подорожчання комунальних послуг, які виробники закладають в ціну.

Натомість у Польщі аграрії отримують субсидії від держави, вони можуть модернізувати ферми і встановлювати нижчі ціни на харчові продукти.

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Автор: Олександр Топчій