Дослідники помітили зростання інтересу до "українського порно" в Європі і побоюються пов'язаних з цим ризиків.

В Європі біженки з України можуть зіткнутися з хвилею "сексуалізованого насильства". Про зростаючу загрозу цього йдеться в дослідженні компанії Thomson Reuters, проведеному спільно з ОБСЄ, пише The Guardian.

Полем свого вивчення група дослідників обрала глобальний пошуковий трафік у період з 24 лютого 2022 року. Спостереження виявили, що серед європейських інтернет-користувачів значно зріс інтерес до порнографічних матеріалів за участю або на тему українських біженців.

Дослідники Thomson Reuters вважають, що наслідком зростання інтересу до "українського порно" (Ukrainian porn) може стати зростання числа випадків "кібер-вуайерізму" щодо українок і, що ще гірше – сексуальної експлуатації біженок з України.

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"Високий попит від чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток", — заявив спецпредставник ОБСЄ Валіант Річі.

Він стверджує, що дослідники вже виявили випадки, коли в чатах українських біженців з'являлися пропозиції попрацювати в "секс-індустрії". Також дослідники помітили, що зросли масштаби онлайн-реклами секс-послуг, які нібито надаються українками.

Українські біженці в Європі

Згідно з даними ООН, в січні на території Європи знаходилося трохи менше 5 мільйонів українських біженців. Ймовірно, до теперішнього моменту ця кількість дещо зменшилася.

При цьому багато біженців не приховують, що мають намір залишитися в Європі і поки не планують повертатися на батьківщину. Приміром, у Польщі таких близько половини.

Після року війни європейська влада поступово посилює правила перебування українських біженців на своїй території. Українцям залишається все менше пільг, з'являється більше обов'язків.

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