Передбачаються зміни критеріїв, за якими українці можуть претендувати на соцвиплати.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія схвалила зміни до законодавства, що стосується підтримки українських біженців.

Як повідомляє IDNES, відповідний закон вже підписав президент Чехії Петро Павло.

Як йдеться в матеріалі, передбачаються зміни критеріїв, за якими українці можуть претендувати на соцвиплати і компенсацію за житло.

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Посилюються правила для тих, кого поселили в безкоштовно наданому "екстреному житлі" - такий варіант надається максимум на 150 днів, за винятком людей з уразливих категорій.

Якщо людина відмовиться від запропонованого варіанту розміщення або не буде з'являтися там більше 10 днів, не попередивши про це адміністратора, цей період завершиться достроково.

Виплати в перші п'ять місяців після оформлення тимчасового захисту розраховуватимуться від мінімальної заробітної плати, а в подальшому - від прожиткового мінімуму, за винятком осіб, які за віком, станом здоров'я, через навчання або догляд за маленькими дітьми не можуть повноцінно працювати.

Проект закріплює реєстрацію всіх трудових відносин з українцями-біженцями.

Українці в Чехії

Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії – це вихідці з Центральної та Південно-Східної частини України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, 47% біженців, які в'їжджають в країну – жінки і 33% – діти. З початку війни біженці з України отримали в Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту.

Станом на грудень 2022 року в Чехії були працевлаштовані майже 100 тисяч українських біженців.

У червні 2022 року їх було близько 68 тис., у вересні - 89 тис., А до кінця жовтня - за даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії – понад 98 тис. Це майже кожен 5-й власник візи тимчасового захисту.

Чехія готує законопроект LexUkraine III, за яким планується розробка механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 Березня 2024 року і терміну соціальних виплат.

До кінця 2022 року в Чехії перебували приблизно від 355 до 390 тисяч біженців з України.

Майже 60 тис.дітей були зараховані до чеських шкіл у 2022-23 навчальному році, що свідчить про те, що багато українських сімей залишаються в Чехії як біженці.

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