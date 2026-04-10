Трамп хоче покарати союзників по НАТО через війну в Ірані, – The Times

Трамп вимагає негайних військових дій в Ормузькій протоці, називаючи альянс "паперовим тигром".

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Велику Британію про те, що вона, разом з іншими членами НАТО, пройде аудит, за результатами якого буде вирішено, хто заслуговує на покарання за "розчарування" американського президента під час війни в Ірані.

Велика Британія, разом із союзниками по НАТО, стикається з тиском у питанні посилення військової підтримки для забезпечення безпеки Ормузької протоки; для країн, які не нададуть допомогу, передбачені наслідки, пише The Times.

Повідомляється, що зростаючий тиск з боку Вашингтона відбувається на тлі найжорсткішої критики на адресу Трампа з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Нещодавно він заявив, що "ситий по горло" тим, як дії американського лідера сприяють зростанню рахунків за електроенергію для домогосподарств і бізнесу.

ЗМІ пишуть, що зовсім недавно лідери двох країн обговорили по телефону "необхідність практичного плану щодо якнайшвидшого відновлення судноплавства" через протоку. Плани Трампа щодо покарання та заохочення членів НАТО перебувають на стадії обговорення, але одним із варіантів є виведення американських військ із країн, визнаних недостатньо лояльними, що завдасть приймаючій стороні як військового, так і економічного удару.

Вимоги Марка Рютте та позиція Білого дому

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поінформував дипломатів, що простої політичної підтримки буде недостатньо і що Трамп вимагає конкретних військових зобов'язань протягом найближчих кількох днів, прагнучи відновити довоєнний рівень експорту нафти з Перської затоки. Джерело, яке брало участь у дискусіях, пояснило, що США планують провести аудит внеску кожного члена у військові зусилля, перш ніж вирішити, на кого чекає "розплата".

Адміністрація Трампа прагне відреагувати на зростаюче невдоволення президента західним альянсом, який він назвав "паперовим тигром". Лише нещодавно він висловлював свої претензії до НАТО, назвавши реакцію союзників "дуже розчаровуючою", і додав, що єдиний спосіб змусити членів альянсу "щось зрозуміти" – це чинити на них тиск.

На запитання про аудит Білий дім послався на коментарі держсекретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня зауважив: "Навіщо ми в НАТО? Ви повинні поставити це запитання. Навіщо ми надсилаємо трильйони доларів і розміщуємо всі ці американські сили в регіоні, якщо у скрутну хвилину нам не дозволяють використовувати ці бази?"

Труднощі координації та роль Кіра Стармера

Рютте, який провів "дуже відверті" переговори з Трампом після того, як президент заявив, що НАТО зазнало "випробування і... провалило його", незабаром підкреслив, що деякі союзники зволікають з відповіддю, оскільки Трамп не посвятив їх у свої плани.

"Частково це пояснюється тим фактом, що президент хотів зберегти ефект несподіванки, що я повністю розумію, але це також означало відсутність попередніх консультацій, тому їм довелося поспіхом розбиратися в тому, що відбувається, а потім активізуватися", – повідомив Рютте. "Коли справа дійшла до Ормузької протоки, саме прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер взяв на себе роль лідера".

Рютте додав: "Я знаю, що президент дуже зацікавлений у тому, щоб морські шляхи були відкриті якомога швидше".

Представник НАТО зазначив: "Генеральний секретар перебуває в контакті з союзниками щодо своїх дискусій у Вашингтоні. Очевидно, що Сполучені Штати очікують конкретних зобов’язань і дій щодо забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про ультиматум не йшлося".

Що стосується країн, які з найбільшою ймовірністю зіткнуться із заходами з боку Трампа, Іспанія вважається найбільш вразливою, а дії Франції оцінюються як незадовільні, пишуть ЗМІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рютте заявив про кінець "нездорової залежності" НАТО від США. Ці коментарі пролунали на тлі розбіжностей між США та Європою щодо війни в Ірані та після того, як Трамп пригрозив вивести Америку з трансатлантичного альянсу.

У свою чергу, президент Чехії Петр Павел негативно поставився до словесних випадів глави Білого дому Дональда Трампа на адресу союзників у Європі та Північноатлантичного альянсу. Він заявив, що Трамп зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж Путін.

