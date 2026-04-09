Рютте заявив про кінець 'нездорової залежності' НАТО від США

Відносини Європи зі США продовжують охолоджуватися.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який ще влітку минулого року називав Дональда Трампа "татусем", заявив перехід НАТО від "нездорової співзалежності" між Європою та США до "трансатлантичного альянсу, заснованого на справжньому партнерстві".

Як пише Bloomberg, ці коментарі пролунали на тлі розбіжностей між США та Європою щодо війни в Ірані та після того, як Трамп пригрозив вивести Америку з трансатлантичного альянсу через небажання європейців підтримувати його авантюру в Ірані.

За словами Рютте, деякі європейці вважають, що "жорстка сила – це те, чого варто соромитися". У цьому контексті він згадав скорочення військових Європи в епоху, коли маленькі оборонні бюджети "втратили свою актуальність".

На думку генсека НАТО, Європа "надмірно покладалася" на Америку у питаннях оборони, але тепер європейські країни інвестують більше у свій військовий потенціал. На його думку, ці інвестиції "закладають основу" для справжнього трансатлантичного партнерства.

Рютте також додав, що група країн – переважно членів НАТО, але не тільки – зараз визначає, яку "практичну підтримку" вони можуть надати США щодо розблокування Ормузької протоки.

Як писав УНІАН, США на чолі з Дональдом Трампом посилюють тиск на європейських союзників, вимагаючи від них конкретних рішень щодо відправки військових сил в Ормузьку протоку, що, за словами дипломатів, виглядає як ультиматум. Зокрема Трамп погрожує переглянути військову присутність США в Європі, особливо щодо країн, які не підтримують його політику.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви Дональда Трампа щодо союзників, заявивши, що той "зробив для підриву авторитету НАТО більше", ніж Володимир Путін за багато років.

