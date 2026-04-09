Я зацікавлений у збереженні НАТО: Мерц обговорив із Трампом майбутнє Альянсу

За його словами, не обговорювалося ані виведення американських військ з Німеччини, ані обмеження використання військової інфраструктури.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив, серед іншого, майбутнє Північноатлантичного альянсу. Про це пише видання Welt із посиланням на заяву очільника німецького уряду.

За його словами, не обговорювалося ані виведення американських військ з Німеччини, ані обмеження використання військової інфраструктури.

"Ми також говорили про майбутнє НАТО. Під час нашої телефонної розмови я запропонував йому можливість ще раз обговорити майбутнє НАТО перед самітом в Анкарі, який відбудеться на початку червня. Цей альянс наразі є незамінним, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку з американським президентом", - сказав канцлер.

Тиск США на Європу

Як повідомляв УНІАН, Der Spiegel писало, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив європейські столиці, що президент США очікує конкретних зобов'язань протягом наступних кількох днів щодо розгортання військових кораблів в Ормузькій протоці або інших військових можливостей з Європи. Політичних обіцянок, таких як ті, що були дані після початку війни, більше недостатньо.

За словами кількох європейських дипломатів, які були проінформовані після зустрічі генерального секретаря НАТО з Трампом, вимога американського лідера рівносильна ультиматуму.

Окрім вимоги щодо Ормузької протоки, Трамп чинить величезний тиск на партнерів по НАТО подальшими погрозами. За повідомленнями американських ЗМІ, він зараз складає список європейських партнерів по НАТО, які підтримували його у війні проти Ірану або виступали проти нього. У повідомленнях йдеться, що Трамп має намір вивести американські війська з країн, які виявили опір.

