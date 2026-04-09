Трамп зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж Путін, - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел на початку липня планує очолити делегацію на саміті НАТО в Анкарі.

Президент Чехії Петр Павел негативно поставився до словесних випадів очільника Білого дому Дональда Трампа на адресу союзників у Європі та Північноатлантичного альянсу, повідомляє Seznam Zprávy.

Зокрема, президент Чехії оцінив шкоду для НАТО з боку президентів США та Росії.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж це вдалося Володимиру Путіну за багато років", - сказав Павел.

Президент Чехії поділився з виданням, що відповідно до свого конституційного статусу, на початку липня він має намір очолити чеську делегацію на саміті НАТО в Анкарі.

В статті зазначається, що представники уряду раніше вже оголосили, що не розраховують на участь президента у саміті і що Чехію в Анкарі представлятимуть лише прем'єр-міністр Андрей Бабіш, міністр оборони Яромір Зуна та міністр закордонних справ Петр Мацинка.

"Міністр закордонних справ не може вирішувати, чи поїде президент на зустріч глав держав, чи ні. Він лише оформлює це рішення. Уряд бере до відома рішення президента і зробить усе, щоб він міг поїхати", - зауважив Павел.

Він додав, що саме тому повідомив прем’єр-міністру Бабішу листом про своє рішення поїхати на чолі делегації.

"Я очікую, що пан міністр зрозуміє, яка його конституційна роль, і виконає те, що йому скаже прем’єр-міністр", - наголосив президент Чехії.

США і НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку колишнього постійного представника США при НАТО Іво Даалдера, погрози президента США Дональда Трампа, а також використання американськими військовими дорогої військової техніки в Ірані послабили Альянс. Даалдер вважає, що зараз НАТО стикається з найсерйознішою кризою у своїй історії. Колишній постійний представник США при НАТО вважає, що натяки Трампа на те, що США не захищатимуть союзників по НАТО від можливої військової агресії Росії в майбутньому, похитнули світовий порядок. Окрім цього, війна проти Ірану вичерпала військові ресурси США.

Також ми писали, що джерела в адміністрації президента США розповіли WSJ, що Дональд Трамп розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО за те, що вони на його думку не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном. Зокрема, пропозиція передбачає виведення американських військ з країн-членів Організації Північноатлантичного договору, які "не надали належної підтримки у війні з Іраном". Видання поділилося, що ці сили США можуть розмістити в тих державах, які більш активно підтримували військову кампанію на Близькому Сході. WSJ пише, що новий план отримав підтримку серед високопоставлених чиновників адміністрації.

