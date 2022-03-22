Французький уряд є головним акціонером компанії.

Французький автовиробник Renault відновив роботу своїх заводів у Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Після вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми. Проте рішення Renault відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є головним акціонером, згідно з джерелами Reuters.

Renault володіє контрольним пакетом у 2/3 акцій російського автовиробника "АвтоВАЗ" з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестувала у тодішній швидкозростаючий ринок.

Це створює додаткові проблеми у рішенні США, Британії та країн ЄС економічно ізолювати агресора.

З 28 лютого, початку повномасштабної війни РФ проти України, міжнародні компанії почали масово іти з російського ринку – дехто з солідарності, дехто – у зв’язку з накладеними Заходом санкціями проти країни-агресорки.

Через що у Держдумі РФ пригрозили націоналізувати майно іноземного бізнесу. Ті ж компанії, які всупереч агресії РФ залишилися в країні, були розкритиковані вищим керівництвом України.

Українців закликали не купувати товари таких компаній і всіляко бойкотувати їхню появу на полицях маркетів.

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