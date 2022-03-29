Згідно з домовленостями країн "Великої сімки", влада Японії закликає бізнес не погоджуватися на вимоги РФ.

Уряд Японії проситиме японські компанії відмовитися від оплати Росії в рублях, особливо в енергетичному секторі.

Про це повідомив Генеральний секретар уряду Японії Хіроказу Мацуно, пише Nikkei Asia.

За його словами, згідно з домовленостями країн "Великої сімки", влада Японії закликає бізнес не погоджуватися на вимоги РФ.

Крім того, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості повідомило, що Японія заборонить експорт предметів розкоші до Росії. До заборонених предметів належать розкішні автомобілі, мотоцикли, алкогольні напої, косметика, предмети моди та предмети мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, країни Великої Сімки (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада) не платитимуть за російський газ рублями, як того вимагає Росія.

Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки контрактом "не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше:"у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.

Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США.

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