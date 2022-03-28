Контракти в переважній більшості укладені в євро.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що переважна більшість контрактів німецьких фірм на поставку російського газу передбачають оплату в євро і вони виконуватимуться.

Таку заяву він зробив на прес-конференції зі шведською колегою Магдаленою Андерссон.

"Контракти, про які ми знаємо, в переважній більшості укладені в євро. І компанії будуть відповідним чином їх оплачувати. У нас зараз ситуація, коли повинні виконуватися контракти", — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не купуватиме газ з Росії за рублі, оскільки контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро.

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше: "У Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.

Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США.

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