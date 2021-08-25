При цьому літаки залишають аеропорт кожні 39 хвилин.

В аеропорту Кабула залишаються понад 10 тисяч людей, які чекають на евакуацію з Афганістану.

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами генерал-майора армії США, заступника директора штабу з питань безпеки регіональних операцій, Генка Тейлора, це відбувається на фоні того, що літаки залишають аеропорт кожні 39 хвилин.

Тейлор додав, що будь-якої хвилини до аеропорту може прибути більше людей, які потребуватимуть евакуації.

Раніше в Білому домі повідомили, що з моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США і їхні союзники вивезли з Афганістану 88 тисяч людей.

На підступах до аеропорту, як і раніше, перебувають тисячі афганців, які прагнуть потрапити на евакуаційні рейси, побоюючись переслідування після фактичного захоплення влади "Талібаном".

США напередодні підтвердили, що прагнуть завершити евакуацію своїх громадян і союзників з Кабула до 31 серпня.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що після закінчення евакуаційної місії США війська залишать аеропорт, який більше не буде відповідальністю Сполучених Штатів.

"Талібану" доведеться управляти ним своїми силами, і я припускаю, разом із міжнародною спільнотою", – сказав Кірбі.

Ситуція в Афганістані

Таліби заявили, що вся евакуація має бути завершена до 31 серпня.

З наближенням цього терміну деякі союзники США оголосили про припинення процесу евакуації, тоді як європейські держави, такі як Велика Британія і Німеччина, прагнуть прискорити вивезення своїх громадян і громадян Афганістану, які працювали на них. При цьому канцлер Анґела Меркель пообіцяла допомогти людям виїхати з Афганістану навіть після закінчення кінцевого терміну.

"Талібан" дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.

Автор: Катерина Гірник