Цей тренер і найманець у одній особі з початку широкомасштабного вторгнення РФ воював проти України.

В Малі знищено Ігоря Нестерова, який був найманцем приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та тренером російського боксера Олександра Повєткіна.

Про це УНІАН повідомили джерела в українській розвідці. "Терориста Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на Північному-заході Африки", - сказав співрозмовник.

Джерело додало, що раніше "вагнерівці" заявляли, що "виконали місію" в Малі, утім продовжують нести втрати там.

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Співрозмовник поділився, що Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь у війні проти України. Він часто позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова, російський боксер Олександр Повєткін.

"Вагнер" у Африці

Терористи з ПВК "Вагнер" продовжують допомагати хунті в Малі, Нігері та Буркіно-Фасо.

Після повалення режимів, нова "влада" цих країн відмовилася від французьких військ, які перебували на території своїх колишніх колоній. Натомість хунта запросила допомоги в Росії, яка відправила туди найманців з ПВК "Вагнер".

Видання Independent зазначало, що насильство в Малі загострилося після того, як російські найманці прибули туди після державного перевороту в 2021 році. Хунта в Малі посилила операції, завдаючи смертоносних ударів безпілотниками по скупченнях мирних жителів, а також рейди в супроводі російських найманців, які вбивали мирних жителів.

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