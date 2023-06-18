Подія трапилася у відділенні одного з банків на вулиці Достик. Туди стягнули елітний спецназ. За даними ЗМІ, чоловік ледь не вбив одну із заручниць, приставивши до неї пістолет.

У столиці Казахстану (Алмати) невідомий організував збройне захоплення одного з відділень банку Kaspi Bank на вулиці Достик та взяв у заручники майже десяток людей.

За інформацією Zakon.kz, йдеться про чоловіка 30-ти років. Він озброєний пістолетом та погрожує застрелити людей (за попередніми даними, у нього в заручниках 7 дівчат й один охоронець), якщо поліція не погодитися виконати його вимоги.

Зокрема, він вимагає перевести всі активи Kaspi до Фонду дітям-інвалідам, малозабезпеченим і нужденним. На виконання відповідної вимоги зловмисник дав 3 години.

За даними ЗМІ, поліція намагається вести переговори з грабіжником. Мешканців будинку, де розташована будівля банку, евакуювали.

При цьому до будівлі самого банку стягнули загони спеціального призначення "Арлан". Охороняють периметр навколо будівлі солдати-строковики.

Як прокоментували подію представники Kaspi, на момент інциденту в банку знаходився виключно персонал.

"Зараз у відділенні знаходяться тільки співробітники банку, клієнтів у відділенні немає. Представники органів правопорядку ведуть переговори з чоловіком, який погрожує співробітникам. Всі сили поліції і банку спрямовані на те, щоб ніхто не постраждав. Просимо відповідально поставитися до поширення будь-якої інформації та не перешкоджати роботі правоохоронних органів. Будь-яка недостовірна інформація може призвести до загострення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ публікують фото та відео, де загарбник приставив до горла заручниці пістолет.

За даними МВС, станом на 13:43 з будівлі вдалося звільнити 4 заручників. Також видання уточнює, що правоохоронці заарештували грабіжника.

Події у світі - інцидент у Швейцарії

Нагадаємо, що напередодні світові ЗМІ також гриміли через події, що трапилися в Швейцарії. Там загорілася і впала повітряна куля через що семеро людей отримали сильні опіки.

Інцидент трапився в муніципалітеті Хюненберг. Причину аварії точно встановити не змогли, правоохоронці ведуть розслідування.

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