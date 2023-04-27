Путіністи на росТБ почали обговорювати, як запобігти такому розвитку подій.

Російські пропагандисти вже всерйоз почали ставитися до сценарію, за яким Україна може захопити одну або кілька прикордонних територій самої Росії.

До таких роздумів пропагандистів підштовхнули слова воїна "Азова" Богдана Кротевича, який заявив напередодні про можливість захоплення Україною "кількох невеликих російських міст" як важеля впливу для звільнення українських територій. "Більшість припускає, що війна швидко закінчиться або хтось інший виграє її замість нас. Цього поки не сталося. Отже, ми намагаємося пояснити цивільному населенню країни, що вони (російські міста) нам потрібні, щоб допомогти нам звільнити території", - зазначив Кротевич в інтерв'ю The Washington Post.

Путіністи на росТБ відразу ж почали обговорювати, як запобігти такому розвитку подій.

Відео дня

"Я думаю, що це слід сприймати серйозно... Але я думаю, що беззахисних міст (Росії) вже немає", - висловився один з кремлівських "експертів". Однак тут же закликав захистити пограниччя військами ТрО.

"Потрібно створювати війська територіальної оборони для прикриття держкордону, тому що справді: Росія - не Радянський Союз, наші Збройні сили...у нас навіть прикордонних військ (немає)...",- додав пропагандист.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Останні місяці українська армія активно готується до вирішального контрнаступу, в цей час росіяни намагаються передбачити, де ж буде завдано головного удару.

Українські чиновники та експерти, своєю чергою, затіяли кампанію з дезінформації ворога, писало Politico.

Водночас війська рашистів загрузли в боях за Бахмут, Мар'їнку та інші населені пункти Донбасу, а також ведуть оборону на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: