У декількох людей серйозні опіки.

Вранці у суботу, 17 червня 2023 року, в Швейцарії загорілася і впала повітряна куля. Внаслідок інциденту в муніципалітеті Хюненберг постраждали семеро осіб: чотири жінки і троє чоловіків.

Як повідомили у поліції Швейцарії, на місце падіння кулі швидко прибули рятувальники, які загасили пожежу.

Відомо, що постраждалим від 28 до 62 років. Троє осіб – дві жінки та один чоловік – отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями. Постраждалих доставили до лікарні рятувальні служби, а також приватні особи.

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Причина аварії поки невідома. Інцидент розслідується.

Інциденти з повітряними кулями

У 2021 році в Хмельницькій області впала повітряна куля. В результаті інциденту в Кам’янець-Подільському районі загинула людина. Ще пʼятеро осіь тоді травмувалися.

У 2019 році в тимчасово окупованому Криму вітром віднесло повітряну кулю з дитиною. Тоді повідомлялося, що під час першої посадки куля впала на землю, після чого кошик перекинувся і з нього випали чотири людини. При цьому всередині залишилася дитина.

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