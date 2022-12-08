Обидвоє були громадянами РФ, яких в Одесу відправили ще чотири роки тому.

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів. На завдання російських кураторів вони готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ.

Як повідомили у прес-службі СБУ, двох агентів головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) викрила військова контррозвідка Служби безпеки в результаті спецоперації в Одесі.

Як з'ясувало слідство, зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

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В СБУ зауважили, що обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ. Їх завчасно відправили в Україну ще у 2018 році та дали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

"До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань. А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale""і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах", - йдеться у повідомленні.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Зрадники в Одесі: деталі

В Одесі повідомили про підозру "блогерці", яка закликала російського президента Володимира Путіна активніше бомбардувати Україну.

До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії та вивісив в Одесі російський прапор.

Також Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

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