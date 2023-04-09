Серед вимог протестувальників була і відмова від нарощування військового потенціалу ФРН.

У Німеччині пройшли великодні марші, в яких взяли участь тисячі людей. Вони виступили за переговори між Києвом і Москвою, проти поставок зброї Україні та нарощування військового потенціалу Берліном.

Такою інформацією поділилося видання Tagesschau. Найбільший марш за участю 2 тисяч німецьких громадян відбувся в столиці. На протесті організатори розповідали про ескалацію війни в Україні. На їхню думку, Німеччина частково винна в цьому, адже відправляла зброю для ЗСУ, "постійно [вела] риторику війни і розпалювала образи ворога". Протестувальники несли плакати, на яких були написані фрази на зразок "Мир, тепло, хліб замість зброї, війни і смерті" і "НАТО — агресор, мир з Росією".

На мітингу в Ганновері, де зібралися 1100 осіб, виступила голова ради Євангельської церкви Німеччини Маргот Кессманн. Вона теж вважає постачання зброї в Україну однією з головних перешкод на шляху досягнення миру: "Ми не хочемо, щоб ескалація тривала і в зону бойових дій доставлялося більше зброї". Кессманн заявила, мовляв, через військову допомогу ЗСУ Захід робить себе "відповідальним за всіх загиблих".

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Один з лідерів "лівих" Мартін Ширдеван закликав протестувальників визначитися з позиціонуванням маршів. На думку політика, незважаючи на різницю в поглядах на війну, потрібно висловити "міжнародну солідарність" з Україною і засудити російську агресію. Адже саме наша країна зазнала нападу.

Тим часом парламентський секретар фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Торстен Фрай розкритикував мітинги за мир: "У нинішніх великодніх маршах є щонайменше щось наївне. Вони говорять про мир, перебуваючи на волі. Поки існують такі люди, як Путін, які покладаються на право найсильнішого, а не на силу закону, ми повинні бути готові захищати нашу вільну демократію".

Мітинги "за мир" у Німеччині

Пасхальні марші були організовані в багатьох містах. Крім Берліна і Ганновера, мітинги пройшли в Мюнхені, Кельні, Майнці і Дуйсбурзі. У них брали участь від кількох сотень до тисячі людей.

Наприкінці лютого в Німеччині пройшов схожий протест під назвою "хода за мир", який розкритикували багато державних діячів.

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