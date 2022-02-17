Серед загиблих було однорічне немовля.

В Індії під час святкування весілля сім жінок і шість дівчаток загинули, випадково провалившись до колодязя.

Трагедія трапилася ввечері 16 лютого в Кушинагарі, штат Уттар-Прадеш, повідомляє NDTV. Серед загиблих було однорічне немовля.

Під час свята жінки та діти сиділи на перекритті, що закривало старий колодязь. У якийсь момент воно не витримало їх ваги - і люди зірвалися вниз.

Їх витягли та доставили в лікарню. Там медики констатували смерть 13 постраждалих.

Окружний магістрат пообіцяв виплатити родині кожного загиблого компенсацію - 400 тисяч індійських рупій (приблизно 151 тисяча гривень).

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді на своїй сторінці у Twitter назвав інцидент жахливим і висловив співчуття.

Як розповіли журналістам місцеві правоохоронці, жертви сиділи на залізному перекритті, не пристосованому для такої ваги, пише The Guardian. Вони впали та були завалені уламками.

За словами рятувальників, глибина колодязя становить понад 15 метрів.

На відео з місця подій видно, як родичі, досі одягнені у весільні вбрання, оплакують своїх близьких.

Раніше УНІАН писав, як в Індії весільна музика викликала масову загибель курок. Звуки процесії довели птахів до серцевих нападів.

А індієць, який 11 років ховав наречену в будинку батьків, нарешті одружився з нею.

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