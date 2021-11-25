Звуки процесії довели птахів до серцевих нападів.

Весілля в районі індійського міста Баласор призвело до смерті 63 курей на місцевій птахофабриці - і все через музику.

Про цю історію пише Times of India.

За словами власника, який вже подав заяву в поліцію, повз його ферму проходила весільна хода. Музика була дуже гучною і лякала курок, тому він попросив учасників поводитися тихіше.

"Однак друзі нареченого накричали на мене і сказали ді-джею збільшити гучність. Вони навмисно зупинилися перед моєю птахофабрикою приблизно на 15 хвилин і програвали гучну музику", - повідомив чоловік правоохоронцям.

Коли процесія пішла, власник фабрики побачив, як десятки курей просто лежать на землі. Ветеринари констатували, що птахи померли від серцевого нападу.

"На моїй фермі було близько 2 000 курей. Кожен з 63 мертвих птахів важить близько 3 кг. Я втратив приблизно 25 000 рупій (понад 9 000 гривень). Мертві кури досі лежать на фермі, оскільки поліція попросила мене не викидати їх до кінця розслідування", - розповів чоловік.

Він також додав, що до смерті птиці нічим не хворіли. Поліція розслідує інцидент.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області отруїли лелеку, врятованого торік після сильного граду. А в Новій Зеландії птахом року вперше став кажан.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова