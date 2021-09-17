Родичі молодого чоловіка, які весь цей час не знали про дівчину у домі, не підтримали вибір сина, тому й не прийшли на урочистий захід.

В Індії чоловік 11 років ховав наречену в будинку батьків і нарешті одружився з нею.

Про це повідомляє India Times.

Церемонія вінчання пройшла в РАГСі міста Неммара, штат Керала. Родичі молодого чоловіка не підтримали його вибір, тому й не прийшли на урочистий захід.

"З цього моменту ми хочемо жити щасливим мирним життям", - сказав наречений.

Влітку 2021 року стало відомо, що дівчина Саджита 11 років таємно жила з Рахманом в будинку його батьків. Батьки не знали про це, бо вона ховалася в замкненій кімнаті, куди він нікого не пускав.

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Вночі в лютому 2010 року 18-річна дівчина просто вийшла зі свого будинку і увійшла в будинок 24-річного коханого, після чого вже практично не покидала його.

У місцевій поліції розповіли, що Саджита і Рахман приховували свої стосунки, оскільки належать до різних релігійних течій і побоювалися проблем у зв'язку з цим.

Навесні 2021 року Рахман посварився з батьками і, взявши Саджиту, таємно покинув будинок. Пара орендувала житло в іншому селі. Сім'я звернулася в поліцію через зникнення сина, проте пізніше старший брат Башир випадково помітив Рахмана і, простеживши, виявив дівчину.

Після цього поліція направила пару в місцевий суд - той дозволив їм жити разом після того, як Саджита заявила, що дійсно хоче бути з Рахманом.

Автор: Денис Прядко