Глава іспанського МЗС прибуде до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який прибуде з візитом в Україну, заявив, що не розглядає війну з Росією навіть як гіпотезу.

Однак Альбарес прибуде до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною і допомогти знизити напруженість у відносинах з Росією, яка зосередила війська на спільному кордоні. Слова міністра наводить Reuters.

"Ніхто не готується до війни... причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва і зустрічі з моїм українським колегою, полягає в тому, щоб переконатися, що діалог і дипломатія є способом вирішення будь-якої суперечки", - сказав він.

За даними джерел видання, Альбарес зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в середу, а в четвер Альбарес повинен зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте такожУ Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російських літаків"Всі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", — сказав Альбарес.

Відповідно до позиції Європейського Союзу, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше попередив Росію, що вона зіткнеться з величезними економічними наслідками, якщо почне будь-яке військове втручання в Україні.

Нагадаємо, раніше глава українського МЗС Кулеба розповів, чи змінилася ситуація на кордоні України і висунув звинувачення у бік Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: