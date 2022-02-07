Війна з Україною була б "жахливою помилкою" Росії, вважає Пекресс.

Кандидатка в президенти Франції на виборах 2022 року Валері Пекресс закликала Росію відмовитися від війни з Україною.

Таку заяву російською мовою вона зробила в ефірі телеканалу France 2.

"Я хочу сказати гордому російському народові, що ми маємо разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою", - сказала вона.

Пекресс - кандидатка від правоцентристської партії "Республіканці", представники якої двічі ставали президентами (Ніколя Саркозі та Жак Ширак).

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Раніше 54-річна політикиня працювала радницею Жака Ширака. За Ніколя Саркозі очолювала французьке Міністерство освіти і науки. Крім цього, обіймала посаду міністерки бюджету та державних рахунків в уряді колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Впродовж останніх 7 років Пекресс є президенткою ради регіону Іль-де-Франс від партії "Республіканці".

Як повідомлялося, чинний французький президент Еммануель Макрон 8 лютого зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Перед цим, 7 лютого, Макрон зустрінеться у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

Макрон хоче домогтися підписання угоди про "новий баланс", спрямовану на утихомирення Путіна і захист Європи.

Зазначимо, французький президент раніше закликав до відновлення відносин з Росією, а в січні він заявив, що ЄС має почати власний діалог з Москвою, а не покладатися на Вашингтон.

Тим часом уряд США знову попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

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