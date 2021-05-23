У кабіні канатної дороги перебувало 15 осіб / фото REUTERS
Кількість загиблих в результаті обриву кабіни на канатній дорозі в Італії збільшилася до 14 осіб.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Як повідомляється, помер один з двох дітей, що вижили. Друга дитина знаходиться в критичному стані.
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За останніми даними, в кабіні, що розбилася, перебувало 15 осіб. Як повідомляється, серед жертв є й іноземці, проте ідентифікація тіл все ще триває.
На місці аварії працюють рятувальники.
На місці інциденту досі працюють рятувальники / фото REUTERS
Аварія на канатній дорозі в Італії: що відомо
- Сьогодні в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Інцидент стався на дорозі Стреза-Моттароне, яка досягає висоти 1491 метр.
- Обрив каната стався на найвищій ділянці маршруту в 300 метрах від станції прибуття. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці, що ускладнило операцію з порятунку.
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