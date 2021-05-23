За 300 метрів до найвищої дочки канатної дороги обірвалася кабіна, в якій знаходилося 11 осіб.

У горах Італії в результаті обриву кабіни канатної дороги загинули 8 людей.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, інцидент стався на канатній дорозі Стреза-Моттароне, яка досягає висоти 1491 метр

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Обрив каната стався за 300 метрів від вершини гори, де знаходиться станція прибуття. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці, що ускладнило операцію з порятунку.

За попередніми даними, в кабіні перебувало 11 осіб, 8 з них - загинули. Також повідомляється про двох дітей, яких терміново госпіталізували.

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Автор: Катерина Лиманська