У горах Італії в результаті обриву кабіни канатної дороги загинули 8 людей.
Про це повідомляє ANSA.
Як повідомляється, інцидент стався на канатній дорозі Стреза-Моттароне, яка досягає висоти 1491 метр
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Обрив каната стався за 300 метрів від вершини гори, де знаходиться станція прибуття. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці, що ускладнило операцію з порятунку.
За попередніми даними, в кабіні перебувало 11 осіб, 8 з них - загинули. Також повідомляється про двох дітей, яких терміново госпіталізували.
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