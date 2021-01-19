Обмеження запровадили в середині березня минулого року.

Президент США Дональд Трамп вирішив пом'якшити обмеження на в'їзд з 26 січня.

Читайте такожТрамп покине Вашингтон вранці в день інавгурації Байдена - ЗМІПро це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Планується, що введені раніше через COVID-19 обмеження на в'їзд знімуть для негромадян Сполучених Штатів, які нещодавно відвідували більшу частину країн Європи або Бразилію.

Відповідний Указ почне діяти в той же день, коли Сполучені Штати почнуть вимагати від США негативний тест на COVID-19 - 26 січня.

Ряд ЗМІ повідомляє, що Трамп пояснив, що країни, з яких він знімає обмеження, співпрацювали з США в реалізації заходів контролю за коронавірусом.

Обмеження на в'їзд в США

Обмеження на в'їзд в США з більшості країн Європи були запроваджені в середині березня минулого року через поширення коронавірусу, Бразилія була додана в цей список в травні.

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Автор: УНІАН