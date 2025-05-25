Провал спуску на воду 5000-тонного есмінця: в КНДР затримали трьох високопосадовців

Церемонія спуску проходила перед великою кількістю глядачів, серед яких був й Кім Чен Ин.

У Північній Кореї заарештовано трьох високопосадовців після провального спуску на воду нового військового корабля, за яким спостерігач лідер країни Кім Чен Ин, пише Sky News.

Інцидент стався у північно-східному порту Чхонджин на очах самого Кіма. Під час церемонії новий 5000-тонний військовий корабель втратив рівновагу, перекинувся на бік і почав набирати воду. За повідомленнями державних ЗМІ, аварія відбулася через технічну помилку — корабель не зміг зберегти баланс при спуску на воду.

Після початку розслідування були затримані головний інженер суднобудівного заводу, начальник цеху корпусного будівництва та заступник керівника з адміністративних питань. Кім Чен Ин охарактеризував інцидент як "злочинне діяння" і пообіцяв жорстко покарати винних.

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"Це не просто аварія. Це кричуще недбальство, яке підірвало гідність і самоповагу нашої держави", — заявив лідер КНДР.

Що передувало

Супутникові знімки показали перекинутий корабель, накритий блакитним брезентом. За інформацією державних ЗМІ, пошкодження не були критичними: дно залишилося неушкодженим, однак правий борт подряпано, а морська вода проникла в кормову частину через рятувальний канал.

Невдача, ймовірно, стала ще більш принизливою для влади, оскільки церемонія проходила перед великою кількістю глядачів. Кім Чен Ин наказав завершити відновлення судна до червневої зустрічі правлячої партії.

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