Кім Чен Ин наказав відновити корабель перед ключовим засіданням правлячої партії в червні.

У Північній Кореї під час спуску на воду нового 5000-тонного есмінця в середу "сталася серйозна аварія", пише Reuters із посиланням на північнокорейське KCNA.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який був присутній на невдалій церемонії, розлютився, заявивши, що аварія "ганьбить гідність і самоповагу країни", і наказав відновити корабель перед ключовим засіданням правлячої партії в червні.

"Кім Чен Ин заявив, що це був серйозний інцидент і злочинне діяння, спричинене абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, які виходять за рамки можливого і не можуть бути терпимими", - повідомило KCNA.

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ЗМІ заявило, що інцидент був спричинений втратою рівноваги під час спуску судна на воду, і повідомило, що частини днища військового корабля були "розчавлені", але не надало докладнішої інформації щодо отриманих пошкоджень.

При цьому південнокорейські військові заявили, що постраждалий військовий корабель лежав на боку у воді після невдалого спуску.

Як зазначає Reuters, 5000-тонні есмінці, спущені на воду Північною Кореєю цього року, є найбільшими військовими кораблями країни, здатними нести і запускати десятки ракет.

У звіті про підготовку до останнього спуску минулого тижня 38 North, що базується в США, заявила, що, найімовірніше, корабель буде спущений на воду боком. За словами військових аналітиків, такий метод раніше не спостерігався під час запуску військових кораблів у Північній Кореї.

"Використання цього методу спуску може бути необхідністю, оскільки причал, де будується корабель, не має нахилу", щоб спустити судно кормою вперед у воду, йдеться у звіті 38 North. Комерційні супутникові знімки верфі за день до запуску засвідчили, що есмінець перебуває на причалі з допоміжними суднами біля його борту.

Зброя КНДР

Раніше в південнокорейській розвідці повідомляли, що є висока ймовірність того, що Росія могла надавати технологічну підтримку Північній Кореї в розробці авіаційних ракет класу "повітря - повітря". Зокрема, 17 травня північнокорейські військові продемонстрували застосування нової ракети з винищувача МіГ-29.

Також раніше повідомлялося, що КНДР випробовує балістичні ракети, ймовірно, для іноземних замовників.

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