У поліції заявили, що затримані прибули з Росії "з дуже конкретним завданням".

У Молдові заявили про розкриття контрольованої Росією агентурної мережі, яка намагалася послабити прозахідний уряд.

Начальник поліції Віорел Чернаутяну розповів Spiegel, що в суботу ввечері 25 підозрюваних були допитані і семеро заарештовані. Виявлена група складається з людей, які прибули з Росії "з дуже конкретним завданням", додав він. Агенту вдалося таємно дослідити мережу і записати десять годин аудіо- та відеозапису.

Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізуючі дії російських спецслужб, які повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови.

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Що відбувається в Молдові

Нагадаємо, що взимку президент Майя Санду заявила, що російська влада готує держпереворот у Молдові. Водночас новий прем'єр-міністр РМ заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати.

Передбачається, що дестабілізувати ситуацію в Молдові хочуть за допомогою протестів.

В кінці лютого проросійська партія "Шор" зібрала мітинг у Кишиневі. Сьогодні її прихильники знову вийшли з критикою влади, відбулися зіткнення.

Раніше в Молдові затримали іноземців, координуючих дії з людьми, пов'язаними з "змовницькою мережею зарубіжних експертів". Сьогодні в країну не пустили представника російської ПВК "Вагнер".

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