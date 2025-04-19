В РФ 100 військових СЗС влаштували бунт: кільком вдалося втекти з комендатури (відео)

Поліція та Росгвардія оточили територію. Наразі втікачів шукають та переконують, що вони втекли без зброї.

У російському Краснодарі з військової комендатури намагалися втекти 100 військових. Вони перебували там за самовільне залишення частини (СЗЧ), повідомляє "База".

За попередніми даними, на території однієї з військових комендатур, у спеціально обгородженому місці утримуються військовослужбовці, які самовільно залишили частину.

100 військових, які вчинили спробу втечі, не були озброєні, обійшлося без жертв та потерпілих. Ввечері п'ятниці, 18 квітня, територію військової комендатури оточили з усіх боків силами Росгвардії та поліції.

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Згодом стало відомо, що семеро військових все ж змогли втекти. Бунтівники зламали паркан на обгородженій території, де їх утримували, потрапили після цього на територію військової комендатури та здійснили втечу.

Зараз втікачів шукають. Вони не озброєні, переконують російські поліціянти.

Інші новини про бунти окупантів

Як повідомляв УНІАН, раніше у Бєлгородській області РФ дев'ять ув'язнених, які вийшли з місць позбавлення волі в обмін на обіцянку піти на війну проти України, втекли з території військового підрозділу.

Українські військові почали помічати поодинокі випадки, коли Росія посилає на штурми позицій ЗСУ жінок - колишніх ув'язнених. Як повідомила прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади, на одній з ділянок фронту помічено навіть ціле "жіноче" відділення . На інших ділянках поки що були поодинокі випадки. Українські військові також зазначили, що їм байдуже на стать ворога, бійці бачать противника зі зброєю і знищують його.

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