Представник талібів в коментарі журналістам назвав практику поділу "повністю прийнятною".

В Афганістані студенти почали повертатися до занять у навчальних закладах, вперше після приходу талібів до влади. Але навчальний процес тепер організовано по-новому.

Як повідомляє Reuters, в певних випадках класи поділяють на дві половини за допомогою штор і перегородок. Одна половина призначена для юнаків, друга - для дівчат.

Викладачі та студенти університетів найбільших міст Афганістану (Кабула, Кандагара і Герата) розповіли журналістам про практику сегрегації в навчальних закладах. Тепер дівчат відокремлюють в класах, проводять для них окремі заняття, або допускають лише в певні частини кампусів.

Одна зі студенток розповіла журналістам, що дівчат і юнаків розсаджували в класі окремо ще до приходу Талібану до влади, але до фізичного поділу приміщень справа не доходила. Дівчина поскаржилася, що в країну повертаються порядки 20-річної давнини.

У розпорядженні журналістів опинився документ, що регламентує проведення занять у внз. Серед них - обов'язкове носіння хіджабів і окремі входи для студенток. Викладачкам дозволяється навчати тільки жінок. У класах жінок слід навчати окремо від чоловіків або, принаймні, розділяти кабінет фізично.

Не зовсім ясно, наскільки даний документ відбиває офіційну позицію Талібану. Однак представник талібів в коментарі журналістам назвав практику поділу "цілком прийнятною". За його словами, з урахуванням обмежених людських ресурсів Афганістану, буде краще дозволити викладачам читати лекції для "обох половин класу".

Світова спільнота уважно стежить за ситуацією з правами жінок в Афганістані. У період попередньої епохи правління Талібану жінкам забороняли здобувати освіту і виходити з дому без супроводу чоловіка, а за порушення заборон могли покарати фізично.

Цього разу представники Талібану запевняють, що нададуть жінкам права "в рамках ісламу", але що саме під цим мається на увазі – не зрозуміло.

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Влада Талібану в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул і оголосили, що взяли під контроль всю країну.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Таліби спочатку закликали суспільство до порядку, посадовцям порекомендували повертатися на робочі місця. Однак незабаром в країні почалися жорстокі розправи над силовиками і громадянами, які працювали з попередньою владою, а також над журналістами і перекладачами.

Автор: Дмитро Захаров