Таліби захопили владу в Афганістані / фото REUTERS

Таліби, які захопили владу в Афганістані, передусім розстрілюють усіх, хто працював з попередньою владою, а також журналістів та перекладачів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, передає ТСН.

Зокрема, він розповів про нещодавній розстріл одного з представників ЗМІ.

"Ми отримуємо інформацію про те, що під Кандагаром розстріляли одного з відомих афганських журналістів, розстрілюють чиновників, які співпрацювали з попередньою владою, розстрілюють перекладачів. Я буквально вчора розмовляв з перекладачем канадського контингенту, якого наші спецпризначенці вивезли з Кабула. Він каже: "Ми були і залишаємося головною мішенню для Талібану. Тому що Талібан саме нас, перекладачів, вважає очима і вухами коаліції". Тобто вбий перекладача - і ти помножиш на нуль солдатів, які проводять операцію на полі бою", - каже Цаплієнко.

Захоплення Афганістану талібами 

Автор: Юрій Годован