Під прицілом Талібану - чиновники, журналісти, перекладачі.

Таліби, які захопили владу в Афганістані, передусім розстрілюють усіх, хто працював з попередньою владою, а також журналістів та перекладачів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, передає ТСН.

Зокрема, він розповів про нещодавній розстріл одного з представників ЗМІ.

"Ми отримуємо інформацію про те, що під Кандагаром розстріляли одного з відомих афганських журналістів, розстрілюють чиновників, які співпрацювали з попередньою владою, розстрілюють перекладачів. Я буквально вчора розмовляв з перекладачем канадського контингенту, якого наші спецпризначенці вивезли з Кабула. Він каже: "Ми були і залишаємося головною мішенню для Талібану. Тому що Талібан саме нас, перекладачів, вважає очима і вухами коаліції". Тобто вбий перекладача - і ти помножиш на нуль солдатів, які проводять операцію на полі бою", - каже Цаплієнко.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорили підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

17 серпня віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою країни.

Українці, які застрягли в захопленому талібами Афганістані, попросили допомоги у Володимира Зеленського.

Автор: Юрій Годован