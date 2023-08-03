Вони будуть перебувати в режимі негайного реагування.

Польська армія перекинула вертольоти до кордону з Білоруссю, пілоти без вагань відкриють вогонь, якщо знадобиться.

Про це заявив генерал Марек Соколовський, пише TVP. Бойові вертольоти з 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади будуть перебувати в режимі негайного реагування.

"Вертольоти озброєні і готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, які мають повне право на польоти, є пілоти, які ще зі мною в Афганістані і в Іраку застосовували авіаційне озброєння і ракети. Вони досвідчені. Якщо щось буде викликати побоювання, вони без коливань застосують озброєння", - додав Соколовський.

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Генерал зазначив, що вертольоти будуть базуватися в двох точках. "Вже сьогодні була проведена попередня розвідка місць їх дислокації. Проведено технічні інструктажі в галузі авіації", - сказав він.

Напруга на кордоні Польщі та Білорусі

Нагадаємо, днями польські ЗМІ повідомили, що на території країни помітили білоруські вертольоти. Влада Польщі спростувала це, проте пізніше визнала, що ті перетнули кордон на низькій висоті.

Після цього Польща, і раніше стурбована присутністю найманців приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі, почала зміцнювати свої сили на кордоні.

У Білорусі назвали звинувачення"надуманими" та сказали, що таким чином Варшава хоче "виправдати" нарощування військових сил.

Сьогодні Польський прем'єр Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою у Сувалкському коридорі. Під час зустрічі він заявив, що кількість провокацій зростатиме.

Науседа зазначив, що частина "вагнерівців" підійшли до литовського кордону, зайнявши позицію в районі Гродно.

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