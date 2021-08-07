Протести в Білорусі спалахнули у серпні 2020 року.

Білий дім незабаром оголосить про нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка через політичні переслідування його противників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформоване джерело у Конгресі.

Про свої наміри Вашингтон, за словами співрозмовника, оголосить у понеділок – у річницю початку протестів проти Лукашенка.

Телеканал посилається на заяву опозиціонерки Світлани Тихановської, яка, перебуваючи з візитом у США, розповіла деталі цих обмежень.

Читайте такожУ Білорусі суд заарештував на три місяці лідера опозиційної партіїТихановська заявила, що передала адміністрації Байдена перелік тих цілей, які вона хотіла б бачити під санкціями. Це компанії, монополізовані Лукашенком та його соратниками, включаючи Бєларуськалій, нафтові й сталеварні заводи.

CNN звернувся за коментарем у Держдеп, Радбез США й Мінфін.

Протести в Білорусі спалахнули у серпні 2020 року. Тоді на вулиці міст вийшли мільйони громадян, котрі вимагали перерахунку голосів за кандидатів у президенти. Громадяни вважали чергову перемогу Лукашенка сфальсифікованою.

У відповідь влада жорстко придушила демонстрації, а проти опозиції та учасників акції політичні переслідування тривають досі. Так, ще 23 травня в аеропорту Мінська примусово посадили пасажирський літак з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, самого хлопця затримали і допитували.

Це спровокувало нові санкції проти режиму. Низка країн світу не визнають за Лукашенком статусу президента.

Автор: Яна Ставська