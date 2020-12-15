Засуджений вибирав жертв у соцмережі з тих, хто ділився думками про самогубство.

В Японії суд засудив до смертної кари 30-річного Такахіро Сіраісі за вбивство дев'ятьох дівчат.

Читайте такожУ КНДР публічно розстріляли порушника карантинуПро це пише The Straits Times.

Зазначається, що Сіраісі назвали «вбивцею з Twitter» через те, що він вибирав жертв з тих, хто ділився думками про самогубство в соцмережі.

Адвокати в суді просили засудити чоловіка до більш м'якого покарання, стверджуючи, що він отримав згоду від убитих дівчат. Однак сам Сіраісі заявив, що дівчата не давали йому згоду на вбивство.

У підсумку суддя визнав повну відповідальність Сіраісі.

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Засуджений заманював дівчат, які писали про самогубства, кажучи їм, що допоможе їм померти. Вони домовлялися зустрітися у нього вдома, де він душив їх та ґвалтував.

У 2017 році поліція по вуличних камерах вистежила маршрут однієї зі зниклих дівчат і виявила квартиру, яку орендував Сараїсі.

Всередині знайшли останки дев'яти осіб і близько 200 фрагментів людських кісток. Все це зберігалося в декількох холодильниках та у ящиках для інструментів.

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Автор: УНІАН