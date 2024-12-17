Підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду.

Російські слідчі розглядають кілька версій вбивства генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова у Москві.

Як повідомляє "База", слідчі мають щонайменше три версії того, як кілери могли стежити за начальником військ РХБЗ ЗС РФ. Самокат із вибухівкою поставили перед під'їздом біля будинку ЖК "Середа" близько 4 ранку.

Однак підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду. Робити це вони могли декількома способами:

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з орендованої квартири навпроти, а під'їзд проглядався з бінокля. Перевіряють всі квартири, які здавались в оренду, особлива з новини мешканцями.

із припаркованого у дворі автомобіля.

з камер будинку, отримавши до них доступ.

При цьому сам вибуховий пристрій, за попередніми даними, був приведений за допомогою радіосигналу. Як пише SHOT, йдеться про 200 грамів тротилу. Очевидці заявляють, що від вибуху у сусідніх будинках трусились стіни та вибило шибки.

Вибух у Москві 17 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Москві підірвали російського генерала. Загинув також його особистий помічник.

Вибухівку могли примотати до ручки електросамокату. Ймовірно, її було приведено в дію дистанційно. Коли двоє чоловіків підійшли до дверей, стався вибух.

За даними SHOT, вибух був такої сили, що з першого по третій поверхи вибило шибки, потріскалося облицювання будинку, уламками побито три автомобілі.

Згодом стало відомо, що загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Джерела УНІАН заявили, що Кириллова ліквідувала СБУ.

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