Цілі, які використовує Хамас для навчання своїх бойовиків, дуже нагадують людські фігури.

Терористи ХАМАС показали відео тренування з дронами-камікадзе, які використовувалися при нападі на Ізраїль.

На відео, опублікованому NEXTA Live, видно, як бойовики з безпілотниками в руках шикуються в шеренгу. За командою відбувається запуск безпілотників, які після нетривалого польоту вражають цілі.

Примітно, що цілі, які використовує Хамас для навчання своїх бойовиків, дуже нагадують людські фігури.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

Незабаром з'явилися моторошні подробиці про жертв ХАМАС на фестивалі в пустелі. Деяким учасникам фестивалю вдалося сховатися від терористів, через добу вони вийшли зі сховищ.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Експерт з Близького Сходу Вільям Векслер вважає, що у Тель-Авіві почався конфлікт нового типу, а ХАМАС виявився більш амбітним і тактично спроможним, ніж очікувалося.

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