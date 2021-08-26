У жадібної голодної змії розірвався шлунок.

У Таїланді в провінції Пхітсанулок величезний пітон повністю проковтнув корову, але не зумів переварити її та загинув. Шлунок жадібної рептилії лопнув через гігантську здобич.

Про інцидент пише Daily Star.

Зазначається, що мертву змію виявив фермер, який відправився шукати свого зниклого теля.

Чоловік був шокований, коли побачив закривавлені останки дитинчати корови та чотириметрового темного тигрового пітона.

Читайте такожУ США любительку змій задушив 2,5-метровий пітон (відео)Як розповів представник місцевої влади Нірун Лівваттанакуль, пітон був голодний, побачив корову, задушив її, а потім проковтнув повністю.

"Після того, як корова загинула в утробі змії, її тіло почало розпухати та роздуло шлунок рептилії ще сильніше. В результаті сталося те, що ми бачимо", – зазначив він.

Імовірно, змії було близько восьми років. Після обстеження тіла тварин спалили та поховали.

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Автор: Катерина Шварц