Відомо, що під час так званого перемир'я країна-агресор постійно його порушувала.

Китай вітає "усі зусилля" щодо досягнення миру в Україні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, коментуючи на "великоднє перемир'я" між Росією та Україною, пише Barron's.

"Китай радий бачити всі зусилля, які ведуть до припинення вогню, що є необхідним кроком до миру. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать вирішувати кризу шляхом діалогу і переговорів", - зазначив він.

"Великоднє перемир'я" - що відомо

Як писав УНІАН, 19 квітня російський диктатор Путін заявив про великоднє перемир'я на 30 годин. Таким чином всі бойові дії мали припинитися з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Однак попри таку заяву, росіяни продовжували просуватися на фронті та обстрілювати мирні міста України.

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Вже сьогодні, 21 квітня, Росія офіційно оголосила про продовження війни. Міністерство оборони РФ наказало окупаційним підрозділам продовжувати бойові дії.

Водночас The Telegraph написав, що "великоднє перемир'я" вкотре показало бажання Путіна розділити Захід. За словами експертів, російський не робить нічого, що "не було б розраховане на просування його інтересів і подальший розкол Заходу, чия підтримка України, колись така палка, стає все більш половинчастою".

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