Українська та американська делегації обговорили як досягти цього разом, зазначив віцепрезидент США.

Українська та американська делегації в Мюнхені обговорили питання миру в Україні. Після двосторонньої зустрічі віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що метою є закінчити війну тривалим миром, а не новим конфліктом за кілька років. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ.

"Головна мета, як зазначив президент Трамп, – ми прагнемо завершення війни. Ми хочемо, щоб війна припинилась. Але ми прагнемо досягти міцного, тривалого миру. А не такого, що призведе до нового конфлікту за кілька років. Тож ми обговорили як можемо досягти цього разом. І безумовно матимемо ще багато розмов у найближчі дні, тижні, місяці", - зазначив Венс.

За його словами, до роботи залучено Державного секретаря США Марка Рубіо, спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіта Келлога.

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"Ця зустріч рухає нас вперед... Важливо зібратись і почати розмови, необхідні для завершення цієї справи. Це все, що скажу зараз, бо хочу зберегти можливість для переговорників довести справу до відповідального кінця", - прокоментував Венс.

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