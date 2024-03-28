Розширення дії так званих автономних торговельних заходів ще має схвалити Європейський парламент.

Країни-члени Європейського Союзу, після попередньої домовленості парламенту та Ради ЄС, досягли важкого компромісу щодо продовження безмитної торгівлі для України ще на один рік, оскільки фермери з усього блоку протестують проти імпорту продовольства з охопленої війною країни, пише Bloomberg.

Угода, досягнута послами блоку, стала результатом попередньої угоди з Європейським парламентом минулого тижня, яка пропонувала відновити тарифи на імпорт деяких продуктів харчування з України у разі надлишку пропозиції.

Зазначається, що базовий період, який будуть враховувати для активації захисного механізму, буде продовжено до другого семестру 2021 року (раніше розглядалась середні обсяги за 2022-2023 роки). Остання пропозиція не включає потенційні обмеження на пшеницю, незважаючи на вимоги Франції, Польщі та Угорщини.

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"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України, який забезпечить збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", – йдеться у повідомленні головування Бельгії в Раді ЄС.

Розширення дії так званих автономних торговельних заходів ще має схвалити Європейський парламент, дозволить Києву зберегти майже безперешкодний доступ до ринку ЄС після 5 червня.

Держави-члени загалом підтримали продовження, але деякі наполягали на тому, щоб виконавчий орган ЄС забезпечив гарантії на такі продукти, як кукурудза, птиця, цукор і яйця, якщо імпорт перевищує попередні обсяги.

Розширення заходів вільної торгівлі було в центрі деяких фермерських протестів по всій Європі в останні тижні, в тому числі останнім часом у Польщі та Бельгії, разом із зростанням витрат виробництва та адміністративним тягарем.

Спрощена торгівля з ЄС

На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. 14 березня депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС на випадок зростання української продукції.

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