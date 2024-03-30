Рада міністрів країни схвалила 25-й пакет допомоги Києву.

Рада міністрів Бельгії схвалила 25-й пакет допомоги Україні. Про це у соцмережі Х повідомила міністр оборони країни Людвін Дедондер.

За її словами, зокрема, 100 млн євро будуть спрямовані на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у рамках міжнародної коаліції.

"Ми продовжуємо!" - написала очільниця оборонного відомства Бельгії.

Надання винищувачів F-16 Україні - останні новини

Днями стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Ще 24 борти можуть бути продані Аргентині з подальшою передачею їх Києву.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Британії показали українських пілотів, які завершили базову підготовку на F-16. Тепер українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання у Франції.

До цього повідомлялося, що 10 українських пілотів у Великій Британії пройшли базову льотну і мовну підготовку і тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами, перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

Крім того, УНІАН писав, що стало відомо, коли Україна отримає перші літаки-винищувачі F-16. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, літаки-винищувачі американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.

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